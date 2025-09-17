◇大相撲秋場所4日目（2025年9月17日東京・両国国技館）横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）は幕内・伯桜鵬（22＝伊勢ケ浜部屋）に突き落としで敗れた。“鬼門の4日目”で初黒星を喫し、2場所続けて伯桜鵬に金星を許した。突き押しで攻め、土俵際まで追い込んだが、最後は突き落としで逆転された。支度部屋では「明日しっかり切り替えてやります」と語った。4日目は昨年の九州場所から6場所で5度目の黒星。報道陣に苦手意