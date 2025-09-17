テレビ朝日系「昭和の名曲歌うランキングＳＨＯＷ」が１７日、放送され、１９８１年に女性トリオ「Ｓｕｇａｒ」が歌い大ヒットした「ウエディング・ベル」が映像とともに放送された。同曲はＳｕｇａｒのデビュー曲で、美しいハーモニーと、元カレの結婚式に招かれた女性の率直な気持ちを歌っており、「くたばっちまえ！アーメン」という歌詞も話題となった。３人の歌声が映像とともに流れると、ＳＮＳ上では「ウエディング