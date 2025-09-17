女子ゴルフの住友生命レディース東海クラシックは19日から3日間、愛知県の新南愛知CC美浜コースで開催される。17日には名古屋市内のホテルで前夜祭が行われ、出場選手らがドレスアップして出席した。ツアー1勝のセキ・ユウティン（27＝ミツウロコグループホールディングス）はピンクのチャイナドレス姿を披露した。今季はトップ10入り1回。22年以来のツアー2勝目を狙う。