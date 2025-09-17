ＫｉｎｇＧｎｕの井口理が１７日、一般女性と結婚したことを発表した。バンドの公式サイトで「井口理より皆様へご報告」と題し「私事ではございますが、この度かねてよりお付き合いさせて頂いている方と入籍致しましたことをご報告させていただきます」と報告。続けて「今後は今まで以上に気を引き締めて、ＫｉｎｇＧｎｕの音楽やそれを聞いてくださる皆様への感謝を忘れず、より一層自分の活動と向き合っていきたいと思