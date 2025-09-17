「陸上・世界選手権・女子２００メートル予選」（１７日、国立競技場）２００メートルの日本記録を持つ井戸アビゲイル風果（２４）＝東邦銀行＝が５組４レーンで走り、２２秒９８で組５着だった。最終６組を終えて全体６位以内のタイムとなり、１８日の準決勝に進んだ。この種目での日本勢の準決勝進出は２０１１年大邱大会の福島千里以来で１４年ぶり。自分が走り終えた後、最終６組のレースを見届けた井戸は「え〜うれし