秋篠宮ご夫妻は１７日、東京都千代田区のホールで開かれた「第６５回海外日系人大会」に出席された。世界各地の日系人が毎年日本に集まり、親睦を深める会合で、ブラジルやペルーなど１７か国の約１６０人が参加した。出席者によると、ご夫妻は二手に分かれて日本語や英語で和やかに交流された。秋篠宮さまは日系人留学生に「どういうことを勉強していますか」と尋ねられていたという。