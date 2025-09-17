東都大学野球（読売新聞社など後援）は１７日、ジャイアンツタウンスタジアムで行われ、青学大と中大、駒大が連勝し、勝ち点１を挙げた。青学大は一回、４番渡部（３年・智弁和歌山）の２点二塁打で先制、渡辺（４年・金沢学院大付）―鈴木（３年・東海大菅生）の継投で零封した。中大は七回、代打前川（１年・福井商）が勝ち越しの３点三塁打を放った。駒大は六回、武富（２年・向上）の３ランなどで４点を加え、継投で逃げ切っ