愛知の下水道管、全国で最も長い14キロメートルで「速やかな対策」が必要です。 【写真を見る】“速やかな対策”必要な下水道管 愛知県が全国最長の計14キロメートル 埼玉･八潮市の道路陥没事故を受けた調査で判明 ことし1月、埼玉県八潮市で起きた道路陥没事故を受けて、国は全国の自治体に下水道管の調査を要請しました。 このうち愛知県内で腐食や亀裂などで「原則1年以内に速やかな対策が必要」と判定された下