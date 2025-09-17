土地取引の目安となる地価調査が発表されました。県内の地価の平均は、30年連続で下落となりましたが、下落率は去年より縮小しました。地価調査は、7月1日現在の土地の価格を調べる調査で、県内では530か所が基準の土地となっています。県内の地価は住宅地や商業地など、すべての用途の平均で30年連続の下落となりましたが、下落率は、去年より0.1ポイント縮小しています。住宅地では、能登半島地震の被害が大きい地域で去年に続き