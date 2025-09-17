亀田製菓は、午後のおやつタイムにぴったりなミックス米菓「95g 午後のつまみ種」（以下、「午後のつまみ種」）を、9月下旬から順次リニューアルする。「亀田のつまみ種」シリーズは、いろいろなものを少しずつ、つまんで食べたい人にぴったりのミックス米菓とのこと。味や食感、見た目が違う数種類の多種多彩なおいしさを1個包装で楽しめる。「午後のつまみ種」は1個包装で“甘い”と“しょっぱい”を一度に楽しむことができ、発