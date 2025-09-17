瞬間式温水洗浄便座「SCS−SRA7020」東芝ライフスタイルは、人の動きを検知して便座ふたが自動で開閉する瞬間式温水洗浄便座「SCS−SRA7020」を11月中旬から発売する。人体検知センサーの検知距離は、約0〜1mの範囲で調整でき、家庭のトイレの広さに合わせて設定することで誤検知による不要な開閉を防ぐ。また、部品の配置を最適化することで、従来から横幅を約23mm、高さを約22mmコンパクト化した。便器からのはみ出しを抑えると