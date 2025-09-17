リチャードが右の長距離砲として存在感を発揮している(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext巨人のロマン砲・砂川リチャードが相性のいい神宮で再びアーチをかけた。9月17日のヤクルト戦（神宮）に「7番・一塁」で先発したリチャードは2点を追う2回、奥川恭伸の内角高めの直球をフルスイング。【動画】ここまで飛ぶ？相性のいい神宮でリチャードがアーチを放ったシーン打球を左翼ポール際に運び、11号2ランを放った。神宮との