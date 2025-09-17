「温めてもおいしい 焼きりんご／はちみつ＆かりん」月桂冠は、寒い季節にぴったりのリキュール「温めてもおいしい」シリーズとして、「焼きりんご」「はちみつ＆かりん」の2アイテム（各500mLびん）を、秋冬の季節限定で発売する（9月22日から販売）。「温めてもおいしい」シリーズは2020年9月に新発売以来、秋冬の季節限定商品として、さまざまなフレーバーで展開してきた。今期は新フレーバーとして「はちみつ＆かりん」を発売