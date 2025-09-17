アメリカ軍岩国基地では、17日午後から戦闘機の離着陸訓練が始まりました。生活への影響に懸念の声も聞かれました。激しい音を立てる戦闘機…。アメリカ軍岩国基地では17日午後から空母艦載機によるFCLP=陸上模擬着艦訓練が始まりました。着地してすぐに飛び立つ「タッチアンドゴー」を繰り返しました。この訓練は、パイロットが着艦資格を取得するためのもので、大きな騒音を伴います。通常は、東京の離島・硫黄島で行われ