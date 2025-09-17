陸上の世界選手権東京大会は１７日、国立競技場で女子２００メートル予選が行われ、井戸アビゲイル風果（東邦銀行）は２２秒９８で準決勝に進んだ。この種目は、６組に分かれて行われる予選で各組の３位以内と、４位以下でタイム上位６人が準決勝に進める。井戸は５組５位だったが、タイムで４位以下の４番目に入った。井戸は世界選手権初出場の２４歳。７月の日本選手権で初優勝。１００メートルと合わせ２冠を達成すると、