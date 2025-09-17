「新しい良い人との方が幸せだよ」──その日は突然やってきました。長年連れ添った夫からの離婚勧告。不妊治療を経てようやく授かった子どもたちと築いてきた家庭は、私にとって人生のすべてでした。それなのに、家族を裏切る夫の行動は信じがたいものでした。『夫が保育園の先生と不倫していた話』をごらんください。 夫・拓也の朝帰りが増え、不安を募らせていた彩乃。信じようと努めるも、彼の口から飛び出したのは「新しい