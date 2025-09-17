EXILEが17日、神奈川・ラゾーナ川崎プラザで約3年ぶりのドームツアー「EXILE LIVE TOUR 2025“THE REASON”」キックオフイベントを開催した。ツアー開幕に先駆けてファンと交流し、士気を高め合った。24年ぶりにEXILEがショッピングモールに登場した。ATSUSHI（45）は「2001年のデビューしてすぐのころに、川崎アゼリアでデビューシングル『Your eyes only〜曖昧なぼくの輪郭〜』の時に（イベントを開催した）。だから24年前にやっ