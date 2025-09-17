今回、Ray WEB編集部は女友だちとのトラブルについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。リンカとレミは合コンで同じ人を好きになり、主人公のサエはリンカから相談を受けます。2人とも友だちなので、この件に関してはあまり深くかかわりたくないと思っているサエですが、この後まさかの展開に…？原案：Ray WEB編集部作画：kyoko.ライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】2人の友だちが同じ人を好きになってし