◆パ・リーグソフトバンク―西武（１７日・みずほペイペイドーム）ソフトバンクのリバン・モイネロ投手は５回２安打１失点で交代した。今季最少の７４球だが、５回を投げ終えてベンチに戻ったところで、小久保監督が左腕の元へ。１１―１と大量リードのなか、６回から継投に入った。このままリードを守れば、モイネロは先発に転向した昨季に並ぶ自己最多タイの１１勝目。今後は中５日で先発する可能性もあり、余力を残しての交