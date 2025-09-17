◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（１７日・神宮）３位に転落した巨人は自身２連勝中の戸郷翔征投手が７勝目を目指して先発。初回に２点を奪われたが、３回以降は無失点で５回まで３安打２失点で勝ち投手の権利を得た。打線はヤクルトの先発・奥川恭伸投手から２回にリチャード内野手が同点２ラン、４回と５回に１点ずつを加え、リードは２点。奥川は５回に岡本和真内野手への死球で危険球退場となった。巨人は初回１死