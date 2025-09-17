ＥＸＩＬＥが１７日、神奈川・ラゾーナ川崎でドームツアーのキックオフイベントを開催した。ショッピングモールでのイベントは、グループとして２４年ぶり。会場には約５０００人のファンが集結し、１１月１５日に開幕するツアーに向けて大きな盛り上がりを見せた。デビュー当初以来だというモールでのステージにＡＫＩＲＡは「最高ですね。こういった距離感でキックオフを切れてスタートにふさわしい１日になりました」と満面