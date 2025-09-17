【「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーカイザ」2次受注】 後日詳細発表予定 BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーカイザ」の2次受注を予定している。 本商品は特撮テレビドラマ「仮面ライダー555」に登場する「仮面ライダーカイザ」をアクションフィギュア化したもの。 魂ウェブ商店にて9月16日に予約受付