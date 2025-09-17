センチメンタルサーカスは、街角や部屋の片隅に忘れられたぬいぐるみたちのサーカス団。ひとりぼっちで目覚めた夜や仲間たちとの出会いかけがえのない想い出を心の涙と一緒に何度でも縫い合わせてサーカスの仲間たちは旅を続けてきました。寂しさや孤独も一緒に手を取って大切な想い出に変わるまで何処かの空の下でそっと見守っています。切ない夜の涙もともに（センチメンタルサーカス公式サイトより）https://www.san-x.co.j