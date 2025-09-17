生活保護費の引き下げをめぐり富山市の原告らが、処分の取り消しなどを求めた控訴審で判決です。名古屋高裁金沢支部は、一審同様、引き下げは違法とする判決を言い渡しました。この裁判は、2013年から15年にかけて国が生活保護の支給額を段階的に引き下げたのは憲法に反するとして、富山市の原告5人が市に処分の取り消しと国に賠償を求めたものです。一審の富山地裁は去年、市に処分の取り消しを命じる判決を言い渡し、市と原告双