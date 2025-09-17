夫から突然突き付けられた「新しい良い人を見つけた方が幸せになれる」という言葉。信じていた家族の姿は崩れ去り、さらに夫は「実は女がいる」と不倫を告白。動揺しながらも夫のスマホを覗いた彩乃が目にしたのは、娘の保育園の先生との写真。信じがたい裏切りの真実が明らかになり、夫は逆に不倫相手を庇い始めます。子どもの笑顔を守りたい気持ちと、裏切られた怒りの狭間で揺れる彩乃の心は、深い孤独に沈んでいきました。『夫