富山地方鉄道が経営が厳しいとして廃止の方針を示している鉄道線をめぐる動きです。立山線は沿線の斜面で落石や倒木が発生し、たびたび運休していて、県はきょう、速やかに対策の検討を進める考えを示しました。県議会の一般質問で、自民党の亀山彰県議は砂防や治山など斜面防災事業は鉄道事業者が対処できるものではないと指摘し、県の取り組みを質しました。新田知事「県としては、鉄道が安全かつ安定して運行できるよう砂防事業