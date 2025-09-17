女子ゴルフの住友生命レディース東海クラシックは19日から3日間、愛知県の新南愛知CC美浜コースで開催される。17日に名古屋市内のホテルで前夜祭が行われ、出場選手らがドレスアップして出席した。ツアー1勝の尾関彩美悠（22＝JFEスチール）はキュートな花柄のミニワンピースで登場した。2週前のゴルフ5レディースは4位でフィニッシュし、今季2度目のトップ10入り。22年に初優勝を飾り、23年は7位、昨年は11位に入った好相性