先週から滑川市の市街地で目撃が相次いでいた1匹のサル。きょう、KNBの取材班は市内の漁港でサルと遭遇し、行方をくらますまでの一部始終をとらえました。長岡慧記者「サルが今、漁港近くにいました。何か探しているのでしょうか、ゆっくりと漁港に向かっています」きょう午後1時前。滑川市内を取材していたKNBの取材班が撮影した映像です。漁港に現れたのは成獣のオスとみられる1匹のサル。車の前を横切り、奥へと歩いていきます