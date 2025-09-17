■東京2025世界陸上女子200m予選（17日、国立競技場）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手女子200m予選が行われ、日本記録保持者の井戸アビゲイル風果（24、東邦銀行）が準決勝進出を果たした。22秒98の組5着もタイムで拾われ予選突破を決めた。世界陸上、女子200mの準決勝進出は、2011年のテグ（韓国）大会の福島千里のみで、井戸が日本勢14年ぶり2人目の快挙を成し遂げた。井戸は8月に22秒79の日本新記録を