【ニューデリー共同】インドメディアは17日、極左過激派のインド共産党毛沢東主義派（毛派）が和平交渉を進めるため武装闘争を一時停止し、連邦政府に1カ月の停戦を提案する声明を出したと伝えた。インド当局は声明の真偽を調べている。報道によると、声明は8月15日付で毛派報道官の署名があった。「内外の状況の変化と首相や内相らから寄せられた要求を踏まえ、武器を放棄すると決めた」と記載されているという。毛派は土地