立憲民主党の野田代表が17日、日本外国特派員協会で講演し、物価高対策やガソリン税の暫定税率廃止をめぐる石破首相との党首会談について、「是非党首会談をやりたい。なるべく早い時期に機会が作れればいい」と述べ、強い意欲を示した。野田代表は石破首相について、「国内の政治課題が山積している、これらの課題を1つでも1つでも解決する道筋をつけるために在任期間中は目一杯働いてもらわなければいけない」と強調した。新しく