◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト-巨人(17日、神宮球場)ヤクルトの奥川恭伸投手が危険球のため退場。5回途中4失点でマウンドを降りました。1点を追う5回、奥川投手は1アウト1、2塁のピンチで巨人の4番・岡本和真選手を迎えます。この場面、奥川投手は初球でストレートを投じますが、146キロのボールは抜け球となり岡本選手のヘルメットのつば付近に直撃。このボールが危険球と判断され、奥川選手は退場となりました。一方、デッドボ