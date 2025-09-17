東京地裁 去年、東京・新橋のガールズバーで、当時１８歳の女性従業員を切りつけ殺害したとして、殺人などの罪に問われた群馬県渋川市の男（５０）に対し東京地裁は１７日、懲役１９年の実刑判決を言い渡しました。 判決によりますと、渋川市の無職・千明博行被告（５０）は去年１０月、東京・新橋のガールズバーで当時１８歳だった女性従業員の首などをナイフで複数回切りつけ、出血性ショックで