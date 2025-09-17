◆ソフトバンク―西武（17日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが3回までに今季3度目の先発全員安打をマークした。西武の先発は武内夏暉。今季はここまで3度対戦して1勝2敗と分が悪い相手だったが、2回に打者11人の猛攻で一挙7点を奪って逆転し、3回も4連打などで4点を追加。3回の周東佑京の遊撃への適時内野安打で先発全員安打となった。武内は10安打11失点で3回途中で降板した。