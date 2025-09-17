１７日も群馬県内は、厳しい暑さとなりました。館林で３６．６℃を観測するなど県内は８日ぶりの猛暑日となりました。 前橋地方気象台によりますと１７日は、館林で３６．６℃、前橋で３６℃、伊勢崎で３５．９℃を観測するなど８日ぶりの猛暑日となりました。前橋で最も遅かった猛暑日は去年の９月１２日で、１７日は３６℃まで達し、統計開始以来最も遅い猛暑日となりました。 １８日も残暑は厳しく、前橋の最高気温は、３６℃