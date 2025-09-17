県庁とＪＲ前橋駅を結ぶ区間を、歩行者と公共交通を中心とする道路空間に再編する計画を進めるため、群馬県は、車両の通行を規制する社会実験を１７日から前橋市の県庁前通りで始めました。 「私が座っているベンチ、実は車道にあります。１７日から３日間行われる社会実験ではこうしたベンチやキッチンカーが並んでいます」（リポート） 社会実験が行われているのは、県庁前から本町一丁目交差点までの「県庁前通り