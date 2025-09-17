＜住友生命Vitalityレディス 東海クラシック事前情報◇17日◇新南愛知カントリークラブ 美浜コース（愛知県）◇6600ヤード・パー72＞国内女子ツアー「住友生命Vitalityレディス 東海クラシック」が19日（金）から3日間の日程で開催される。これに先立ち、名古屋市内のホテルでは前夜祭が催された。【前夜祭フォト】セキ・ユウティンのチャイナドレスがすごいきらびやかな衣装で登場したのは、2022年大会覇者の尾関彩美悠や、注目