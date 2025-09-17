アクシネットジャパンインクから、珍しく「アマ競技」に関するダレルサーベイ調べの使用率情報が届いた。「タイトリストは2025日本アマチュアゴルフ選手権にて、ボール・ドライバーカテゴリで使用率1位を獲得。また、日本ジュニアゴルフ選手権競技 男子15〜17歳の部にて、ボール・ドライバー・ウェッジで使用率1位を獲得しました」と、同社。【画像】「日本アマ」と「日本ジュニア」でドライバーの1番人気と2番人気の形状を見比べ