不審者などから自らの身を守るため、女子大学生を対象とした防犯教室が広島市で開かれ、護身術などを学びました。県警が主催した防犯教室には、安田女子大学の学生、およそ120人が参加しました。講義では、つきまといのような実際の犯罪事例を紹介。日常生活の中で注意が必要な防犯上のポイントについて学びました。また、学生らは護身術にも挑戦しました。腕を捕まれたときのふりほどき方など不審者から自らの身を守る方法を体験