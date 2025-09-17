東海道新幹線は17日午後8時ごろに、米原・岐阜羽島間の線路内に人が立ち入ったことが確認された影響で、一時東京〜新大阪の全線で運転を見合わせていましたが、午後8時55分から順次運転を再開しています。ただ、東海道新幹線と山陽新幹線には遅れが生じています。JR東海によりますと、線路内に立ち入った人は、午後8時7分に保護されたということです。