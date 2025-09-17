ボートレース江戸川の5日間シリーズ（得点率制）は17日に予選4日目が終了。18日、最終日の12Rで行われる優勝戦メンバーが確定した。3日目が終了した時点で村越篤と得点率トップタイに並んでいた前原大道（28＝岡山）は、予選最終日を2、1着。微差で1位通過を逃したものの、2位で優勝戦2号艇を獲得した。今節は初戦こそ捲り楽勝の態勢から1周1マークで振り込んでしまい6着に終わったが、2走目から破竹の4連勝と快進撃を演じた