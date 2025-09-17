9月15日未明、新潟県長岡市で40代男性がクマに襲われ、ケガをしました。負傷したのは、長岡市上の原町に住む40代男性です。男性は9月15日午前0時ごろ、長岡市上の原町の自宅敷地内の離れで寝ており、母屋のトイレに行く際に体長約1.3メートルのクマと遭遇し、襲われました。男性は左脇腹を負傷したものの、軽傷だということです。男性がクマに襲われた場所は住宅街で、近くに小・中学校もあることから警察と市役所は連携して