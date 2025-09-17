ヤクルトの奥川恭伸投手（２４）が１７日の巨人戦（神宮）に先発するも、５回に岡本和真内野手（２９）の頭部に死球を当てて危険球退場となった。場内が騒然となった。２―３で迎えた５回一死一、二塁で岡本が打席へ入ると、奥川が投じた初球・１４６キロの直球はすっぽ抜ける形で岡本のヘルメット正面に直撃。岡本は姿勢を崩しながらもすぐさま出塁の準備を行い無事を強調したが、鋭い目つきでマウンド上の奥川を睨みつけた。