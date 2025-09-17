１７日に行われたイースタン・リーグ西武―巨人戦（ベルーナ）の始球式に小関竜也ファーム監督（４９）の長女でアーティストの小関舞（２３）が登板した。登板後、小関舞は球団を通じ「始球式に向けて、お父さんに投げ方を教わったり、家でシャドーピッチングをしました！背番号はお父さんと同じものを背負いたい気持ちが強く「７９番」にしました！結構緊張してしまいボールはそれましたが、長野久義選手（巨人）に打席に