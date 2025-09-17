人気YouTuberのRちゃんこと実業家の大野茜里さん（29）が2025年9月16日、自身のインスタグラムを更新。白いオフショルニットを着こなす"あざとコーデ"を披露した。「ふわふわの中に薔薇があるの」Rちゃんは、「ジミーチュウの新しいカフェ行ってきた」と報告し、美しいデコルテが見えるオフショルニット姿やカフェでくつろぐ様子を投稿。「みんな大好き、あざとオフショルニット」と説明し、「ふわふわの中に薔薇があるの」とコメ