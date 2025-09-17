◆世界陸上第５日（１７日、国立競技場）女子２００メートル予選が行われ、日本記録（２２秒７９）を持つ井戸アビゲイル風果（東邦銀行）が５組を走り、２２秒９８の５位で１８日の準決勝に進出した。この種目では２０１１年大会の福島千里以来、日本人２人目の準決勝進出となった。６組で争われた予選は各組上位３人と４位以下のタイム上位６人の計２４人が準決勝に進出できる。５組を５位で走り終え、着順での進出を決めら