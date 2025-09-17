◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―阪神（１７日・マツダスタジアム）阪神・森下翔太外野手が先制の中前適時打を放った。０―０の３回１死。左前腕の打撲から３試合ぶりに復帰した近本が、床田から右中間に二塁打を打って出塁した。熊谷は空振り三振に倒れたが、続く森下が２ストライクから変化球に食らいついた。リーグ２位の打点を「８４」に更新した。