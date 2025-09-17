◆世界陸上第５日（１７日、国立競技場）男子やり投げ予選で、日本歴代２位の崎山雄太（愛媛競技力本部）が７７メートル６１で、決勝進出とはならなかった。前回の２０２３年ブダペスト世界陸上は予選で３投全てファウルとなり、記録なし。たび重なる故障にも苦しめられたが、今回の東京世界陸上を目標に鍛練を重ね、７月初旬の日本選手権で日本歴代２位となる８７メートル１６の好記録。１９８９年に溝口和洋がマークした日