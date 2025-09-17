◆ＡＣＬ２▽グループリーグ第１節Ｇ大阪―東方（１７日・パナソニックスタジアム吹田）Ｇ大阪が、東方との試合を１―１で折り返した。２０２１年以来となる同大会の初戦に臨んだ。試合開始から、１３日の浦和戦同様にボールを握って相手陣内へ押し込む展開を作った。中盤ではボランチのＭＦ安部柊斗、ＤＦ三浦弦太、ＤＦ中谷進之介らがボールを回収し、再び前へ仕掛け続けた。すると２８分、右サイドでＭＦファンアラーノ