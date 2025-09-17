今年の参議院選挙の際、テロなどの未然防止に貢献したとして警察庁がX社に感謝状を贈呈しました。警察庁によりますと、今年7月の参院選の際、特定のテロ組織と関わりなく過激化して事件を起こす「ローンオフェンダー」への警戒を強化し、SNSで情報収集を行ったところ、警護対象者や候補者に危害を加えるなどとする危険な投稿を889件、見つけたということです。こうした投稿に警察庁と連携して対処しローンオフェンダーへの警戒に貢